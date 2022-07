Oddworld Soulstorm : le jeu annoncé sur Nintendo Switch, un trailer et une édition collector

Quant à la Collector Oddition, elle renferme :

Un boîtier collector

L’édition standard du jeu pour Nintendo Switch

Un boîtier en métal exclusif comprenant 24 emplacements de cartouche

Une figurine argentée de 22 cm à l’effigie d’Abe, héros Mudokon malgré lui

Un artbook premium de 160 pages réalisé en partenariat avec Les Éditions Pix’n Love

Un porte-clés inédit

Trois lithographies

Une planche de stickers Alphabet Tribal

Un tatouage temporaire imitant celui de la main d’Abe





À noter qu'en cas de précommande d'une de ces deux éditions chez les revendeurs participants, la bande-originale du jeu ainsi qu’un artbook numérique seront offerts en bonus. Enfin, même si vous le savez sans doute déjà, notre test d'Oddworld Soulstorm se trouve à cette adresse

Microids et Oddworld Inhabitants annoncent via un communiqué officiel qu'Oddworld : Soulstorm va également sortir sur Nintendo Switch. Disponible depuis un moment maintenant sur PS5, PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S, le jeu proposera le même gameplay que les autres versions mais en tenant compte des spécificités de la console hybride, d'où l'appellation "Oddtimized Edition". Il n'empêche que l'on aimerait avoir plus de précisions sur le sujet, la date de sortie n'étant pas mentionnée non plus.On nous souligne tout de même la présence de deux éditions spéciales. Il y a tout d'abord la Limited Oddition qui inclut