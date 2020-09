Nvidia RTX 3080 : un benchmark de température fuite, le test vidéo

Alors que Nvidia a repoussé l'embargo des tests de la GeForce RTX 3080 au 16 septembre, la date initiale était calée à aujourd'hui, et forcément, certains détails viennent de fuiter. On découvre donc une vidéo d'un test thermique de la nouvelle carte de la firme de Santa Clara qui semble avoir échappé à nos confrères de chez Hardwareluxx.de au vu du watermark. On découvre donc que le système de refroidissement est à 34.4°c au repos, avant d'atteindre les 65°c en pleine charge. Bien sûr, on imagine que la température réelle de la puce doit être un peu supérieure, mais cette dernière tournera clairement à des températures bien plus basse que la 2080 Ti Founder's Edition et ses 80°c.

Le détail qui nous saute aux yeux, c'est bien sûr le fait que le ventilateur ne semble pas tourner lorsque la carte n'est pas en charge, afin de ne pas faire de bruit. Cette technologie déjà présente chez de nombreux assembleurs fait enfin son arrivée sur les modèles Founder's Edition, ce qui va faire plaisir aux fans de la marque au caméléon. Précisons que la vidéo disponible à cette adresse dure 8 minutes, et qu'elle a été accélérée pour ne faire qu'une minute.