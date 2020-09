NVIDIA : la firme rachète le fabricant de puces ARM pour 40 milliards de dollars

Nvidia vient d'annoncer officiellement l'acquisition du fabricant britannique de puces ARM pour 40 milliards de dollars. La transaction doit toutefois encore être approuvée par les autorités du Royaume-Uni. Une fois la validation obtenue (d'ici environ 18 mois), le groupe financier japonais SoftBank Group transférera la propriété de l'entreprise de Cambridge à Nvidia, en réalisant une jolie plus-value au passage, la banque ayant acheté ARM en 2016 pour 32 milliards de dollars.

ARM est spécialisé dans les puces à faible consommation électrique, et on retrouve leurs CPU dans de nombreux SoC (System on Chip, ou APU) qu'il s'agisse de smartphones, des tablettes, ou même du fameux Tegra qui propulse la Nintendo Switch. Selon Nvidia, le QG de Cambridge d'ARM va s'étendre avec un tout nouveau centre de recherche qui se focalisera sur l'IA. En effet, au-delà des GPU, la marque de Santa Clara investit lourdement dans l'IA afin de produire des technologies qu'on retrouvera dans le jeu vidéo (le DLSS par exemple), ou dans l'automobile (un des grands marchés de Nvidia qui fournit des solutions pour voitures autonomes).