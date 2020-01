NVIDIA : de nouvelles infos alléchantes sur les prochaines cartes graphiques

Sorties en août 2018, les actuelles GeForce RTX série 20 ont plus d'un an, et on sait que NVIDIA travaille déjà dur sur leurs remplaçantes qui adopteront l'architecture Turing et proposeront des performances en hausse. Là, vous me direz qu'une augmentation de puissance est plutôt logique avec un nouveau produit, ce qui n'est pas faux. Seulement voilà, d'habitude, les gains sont de l'ordre de 15-20%, mais la prochaine génération pourrait bien offrir beaucoup plus. Selon un article du Taipei Times, les cartes à architecture Ampere (RTX série 21, ou 30 selon la nomenclature qui sera retenue par la firme) débarqueront dans la seconde moitié de l'année 2020 avec la toute nouvelle finesse de gravure en 7nm.

D'après la publication, ce nouveau mode de fabrication permettra des gains de puissance de l'ordre de 50% tout en divisant la consommation électrique par 2 ! Des chiffres particulièrement impressionnants, mais qui peuvent toutefois sembler crédibles, grâce à la combinaison entre nouvelle architecture et nouvelle finesse de gravure. Bien sûr, ces chiffres doivent être pris avec de grosses pincettes, mais il nous tarde de pouvoir découvrir ce que la firme au caméléon prépare.