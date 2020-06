No Straight Roads : nouvelle prise en mains du jeu d'aventure musical des anciens de FF 15, ça régale !

Tout commence par une audition dans le style des (trop) nombreuses émissions de télé-réalité qui fleurissent un peu partout dans le monde depuis de (trop) nombreuses années. La guitariste Mayday et le batteur Zuke forment le duo Bunk Bed Junction, et veulent réinjecter un peu de rock dans Vinyl City, qui ne jure plus que par la musique électronique depuis que la mégacorporation NSR dirige la ville. Mais la sentence des juges est irrévocable, et nos deux jeunes musiciens se voient éliminés à coup de gros buzzers rouges. Un peu plus tard, une panne d’électricité générale plonge la ville dans la pénombre… à l'exception de tous les bâtiments abritant l'élite de la NSR. Il n'en fallait pas plus pour transformer deux losers en deux héros du peuple, cherchant à libérer la ville du joug tyrannique de ses dirigeants. Pour cela, il leur faut vaincre un par un les artistes de la NSR. Le jeu est apparemment très orienté vers les combats de boss, même si on croise le chemin de quelques "trash-mobs" avant chaque bataille importante. Petits comme grands, les ennemis calent généralement leurs attaques sur le rythme de la musique en cours. Pour le joueur, il est donc primordial de se mettre dans l'ambiance afin d'éviter ou de parer au mieux les différents coups. Du côté des personnages que l'on contrôle, le gameplay de base s'articule autour d'attaques rapprochées "illimitées", d'attaques à distance nécessitant de récolter des munitions représentées sous la forme de notes de musique, et d'une fonction de transformation à appliquer à certains éléments du décor. Lors du combat contre le premier boss, on peut par exemple transformer des satellites en canons, qui tirent automatiquement sur notre adversaire.





PAR LE POUVOIR DU ROCK ANCESTRAL !





Jouable en coop, No Straight Roads permet aux joueurs solitaires de passer autant de fois qu'ils le souhaitent d'un héros à l'autre. Mayday frappe fort avec sa guitare, tandis que Zuke assène des coups de baguettes plus faibles mais plus rapides, ce qui peut faciliter les combos. Nous avons terrassé les deux premiers boss de l'aventure, et le jeu semble bien parti pour savoir varier les plaisirs. Non seulement en termes de musiques, mais aussi d'ambiances et de schémas d'attaques. Le niveau permettant de vaincre DJ Subatomic Supernova prend par exemple la forme d'une piste de danse circulaire, et demande donc au joueur de tourner en rond tout en évitant certaines attaques, en transformant quelques objets, et en frappant certains éléments pour récupérer des munitions.







Nettement plus complexe, la séquence de combat contre Sayu (une pop-idol virtuelle) privilégie les tons roses, impose des allers-retours sur différentes plateformes, et se concentre sur les coups rapprochés. On ne sait pas encore combien le jeu final contiendra exactement de boss, mais ils devraient tous se combattre très différemment. En dehors de ces points d'orgue, il est possible de se balader librement dans la cité. On peut notamment y ramasser des noyaux énergétiques, et les utiliser ensuite pour réactiver les différents équipements électriques de Vinyl City. Les égouts de la ville servent quant à eux de refuge à nos héros, et leur donne accès à une salle de réunion (pour en apprendre plus sur le prochain boss à faire tomber), à un atelier (pour s'équiper en bonus temporaires et en capacités spéciales) et à une salle de concert clandestine (pour déverrouiller des compétences via un arbre de talents).