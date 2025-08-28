No Man's Sky : la grosse MAJ "Voyagers" permet la construction des vaisseaux, mais pas que !

JeuxActuJeuxActu.com

Neuf après sa sortie, No Man's Sky continue de s'enrichir de contenu gratuit et avec la mise à jour Voyagers, le studio Hello Games transforme les vaisseaux en véritable centre d'intérêt. Les Corvettes par exemple possèdent des intérieurs complets avec infirmeries, dortoirs, salles de guerre, téléporteurs, et deviennent même des espaces sociaux et des lieux de création collective. L'idée est de faire de ces nouveaux endroits des moments de vie, à l’intérieur de son vaisseau. Du coup, forcément, l’expérience change profondément. On peut sortir de son siège en plein vol, inviter des amis, arpenter les ponts, et même passer d’un vaisseau à l’autre. Bien sûr, on peut aussi customiser ses vaisseaux pour en changer l'apparence, mais il faut bien se rendre compte de l'évolution du gameplay qui est apportée avec cette mise à jour.

 

A noter que cette MAJ "Voyagers" est aussi un laboratoire pour l’avenir, puisqu'une partie de la technologie développée pour ces vaisseaux sera utilisée dans Light No Fire, le prochain jeu du studio, avec ses océans, ses bateaux et ses équipages. Cette mise à jour n’est donc pas seulement un ajout cosmétique ou narratif, mais une étape vers de nouveaux modes de jeu, de nouvelles mécaniques sociales et un univers interconnecté encore plus immersif. Pas folle la guêpe.

