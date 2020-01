Nioh : le jeu atteint (presque) les 3 millions de ventes, l'heure de sabrer le champagne

Avec son exigence délicieuse et son atmosphère nipponne redoutable, on peut dire que la récente franchise Nioh, lancée en février 2017, est sur de bons rails. D'ailleurs,: en attendant,qui, inlassablement, continue de se vendre comme des petits pains.Pour ainsi dire,, le jeu de Team Ninja approche donc furieusement de la barre symbolique. Un très joli cap qui pourrait bien être renouvelé avec Nioh 2 : en effet, la hype est déjà bien présente puisque l'éditeur nous apprend que la bêta du soft, publiée en novembre, a déjà été téléchargée plus de... 700 000 fois. Balaise.