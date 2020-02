Nioh : ça y est, les ventes viennent de franchir un nouveau cap symbolique

Il y a deux petites semaines, Koei Tecmo annonçait avec une certaine joie que Nioh s'apprêtait à franchir les trois millions de ventes : petite mise à jour, donc, pour préciser que le cap est désormais bien atteint, trois ans après la sortie du titre sur PlayStation 4.Un score plus qu'honorable pour une nouvelle IP et une exclusivité Sony (temporaire) qui a, on s'en doute, largement favorisé la Team Ninja pour la production d'une suite en bonne et due forme : celle-ci arrivera le 13 mars prochain, toujours sur PS4, et s'annonce franchement croustillante.