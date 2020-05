Nioh 3 : adieu l'ère Sengoku, bonjour la mythologie celtique ? Le réalisateur de la série se confie

On ignore si Koei Tecmo et Team Ninja s'attendaient à un tel plébiscite pour Nioh, mais toujours est-il que le premier épisode s'est écoulé à plus de trois millions d'exemplaires dans le monde, alors que le second chapitre en compte déjà un million. Un succès commercial qui force d'autant plus le respect que le genre est habituellement la chasse gardée de From Software : il n'était pas évident de se faire une place entre Dark Souls et Bloodborne. En plus de proposer des mécaniques léchées, Nioh plonge le joueur dans un cadre historique (l'ère Sengoku) déjà exploité dans d'autres productions, mais qui prend une autre dimension ici.D'ailleurs, Fumihiko Yasuda, le réalisateur et le producteur de Nioh 2, a confié lors du MomoCon 2020 qu'il n'était pas impossible que Nioh 3 (s'il devait être annoncé un jour) se tourne vers d'autres mythologies, comme le folklore celtique - la légende de Cúchulainn l'intéresserait, entre autres. La période des Trois Royaumes en Chine fait également partie des possibilités. En attendant, on rappelle que Nioh 2 va faire l'objet de trois DLC majeurs dans les prochains mois, le premier d'entre eux (baptisé "Le disciple du Tengu") étant programmé pour le 30 juillet prochain. "Même s'il sortira après Ghost of Tsushima, jetez-y un oeil", a glissé malicieusement Yasuda-san.Source : Twinfinite