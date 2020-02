Nioh 2 : une Ultime Démo avant la sortie du jeu le mois prochain, tous les détails

Après avoir annoncé que le développement de Nioh 2 était désormais bouclé, Koei Tecmo fait savoir via le PlayStation Blog que le jeu va faire l'objet d'une Ultime Démo qui débutera le 28 février prochain à 9 heures. D'après ce que l'on nous explique, cette version d'essai - qui ne nécessite pas le PlayStation Plus - contiendra trois missions et permettra de s'essayer au glaive (dont la forme change selon notre posture) ainsi qu'aux hachettes. Bien évidemment, les capacités Yôkai seront de mise, tout comme la customisation du personnage. D'ailleurs, il sera possible de conserver notre guerrier tel quel dans la version définitive du jeu, ce qui ne sera pas le cas de notre progression. Les festivités prendront fin le lundi 2 mars à 9 heures, toujours.Pour mémoire, Nioh 2 est attendu pour le 13 mars prochain exclusivement sur PS4, et nos dernières impressions sur le jeu se trouvent à cette adresse