Nioh 2 : le plein de nouvelles images sur PS4 Pro, les fans vont apprécier

Sony Interactive Entertainment et Koei Tecmo nous ont gentiment fait parvenir des nouvelles images de Nioh 2, que nous avons pu essayer une seconde fois la semaine dernière. Si vous n'avez pas encore lu nos impressions, on rappelle que l'aventure se déroulera avant les événements du premier épisode, que l'on n'incarnera plus William Adams mais un personnage customisé, et que l'on pourra désormais se transformer en Yôkai. Pour de plus amples détails, ça se passe à cette adresse Pour mémoire, Nioh 2 est attendu pour le 13 mars prochain exclusivement sur PS4.