Nioh 2 : le mode "Photo" est disponible, trois gros DLC en approche, le million assuré

Une grande bataille s’est tenue à Yashima à la fin de la période Heian, nous indique-t-on. Durant sa visite à Yashima, notre protagoniste découvre un sanctuaire renfermant une flûte mystérieuse que l’on appelle Sohayamaru. Elle scintille de mille feux… et l’on peut apercevoir l’ombre d’un yokai qui plane en arrière-plan. On apprend alors que chaque fois qu’une guerre éclate, les héros armés de la Sohayamaru plongent au cœur de la bataille afin de restaurer la paix sur cette terre."Manifestement, chaque extension permettra de "découvrir des histoires inédites, de nouveaux yokai, des boss féroces, des esprits protecteurs de nouvelles compétences mais aussi une armure et une arme capables d’altérer la performance des capacités hors postures." Et puis, on nous assure aussi que le end game sera étoffé, et que des niveaux de difficultés supplémentaires feront leur apparition. On ne sait pas pour vous, mais on a hâte.Enfin, Team Ninja a fait savoir sur Twitter que Nioh 2 totalisait plus d'un million d'exemplaires vendus dans le monde. Pour mémoire, le premier épisode - sorti en 2017 - flirte avec les trois millions.