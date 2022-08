Nintendo Switch : voici le Top 10 des meilleures ventes de jeux, les chiffres sont colossaux !

Les bilans financiers sont loin d'être terminés et du côté de Nintendo, on vient de rendre public les ventes générées entre avril et juin 2002, avec les derniers chiffres, aussi bien hardware que les jeux vendus. Avec plus de 111 millions de Switch vendues, Nintendo est donc serein et confirme sa popularité auprès des joueurs et des foyers du monde entier. Côté chiffres d'affaires, Nintendo révèle que son chiffre d'affaires trimestriel atteint les 2,2 milliards d'euros, ce qui permet à la firme de Kyoto de finir l'année fiscale à 11,8 milliards de dollars. Côté software, c'est aussi édifiant avec un Top 10 constitué de titres qui se sont vendus entre 15 et 50 millions d'exemplaires, de quoi donner le vertige à n'importe quel autre constructeur qui se gargarise dès que le seuil des 10 millions de ventes est franchi. En regardant ce classement de plus près, on constate que c'est Mario Kart 8 Deluxe qui rafle la mise, avec 46.82 millions d'exemplaires, tandis que le dernier, Ring Fit Adventure, repart avec 14,54 millions de copies vendes. C'est simple, chaque titre first-party de Nintendo atteint des scores incroyables, comme on peut le voir dans la liste suivante, sachant que l'ensemble de ces titres deviennent aussitôt des long-sellers, soit des jeux qui se vendent dans la durée.

- Mario Kart 8 Deluxe : 46.82 millions

- Animal Crossing New Horizons : 39.38 millions

- Super Smash Bros. Ultimate : 28.82 millions

- The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 27.14 millions

- Pokémon Epée / Pokémon Bouclier : 24.50 millions

- Super Mario Odyssey : 23.93 millions

- Super Mario Party : 18.06 millions

- Pokémon Diamant Etincelant / Pokémon Perle Scintillante : 14.79 millions

- Pokémon Let’s Go Pikachu! / Pokémo: Let’s Go Evoli! : 14.66 millions

- Ring Fit Adventure : 14.54 millions



Ce n'est pas tout, car Nintendo complètement ce billboard par trois autres jeux, sortis très récemment et qui comptabilise déjà de gros scores. De quoi renforcer l'idée que chaque jeu exclusif à la Switch est un succès immédiat.





Nintendo Switch Sports : 4.84 millions

Kirby and the Forgotten Land : 4.53 millions

Mario Strikers: Battle League : 1.91 millions