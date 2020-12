Nintendo Switch : une mise à jour avec de vraies nouveautés

Nintendo vient de sortir la version 11.0.0 du firmware de sa console hybride, et comme souvent avec les mises à jour ayant un chiffre rond, on va disposer de vraies nouveautés pour faciliter la vie des joueurs. En effet, il va désormais être possible de pouvoir transférer les screenshots directement via un terminal sans-fil, ou sur un PC via un câble USB. Jusqu'ici, il fallait soit passer par Twitter, ou alors retirer la carte SD de la machine pour pouvoir récupérer ses clichés.

La version 11.0.0 met également le Nintendo Switch Online directement sur le menu Home, ce qui permet d'avoir toutes les infos sur l'abonnement directement. Enfin, sachez que 12 nouveaux avatars sont disponibles afin de commémorer le 35e anniversaire de Super Mario Bros.