Nintendo Switch : un Direct Mini surprise à 16 heures, les jeux partenaires à l'honneur

Sans crier gare, Nintendo fait savoir par le biais de Twitter qu'un nouveau Direct Mini sera diffusé aujourd'hui à 16 heures . D'après ce qu'explique la firme de Kyoto, ce numéro sera exclusivement consacré aux jeux développés par les "partenaires" sur Switch. Un terme suffisamment vague pour espérer apercevoir Bayonetta 3 (PlatinumGames), No More Heroes 3 (Grasshopper Manufacture), ou encore Metroid Prime 4 (Retro Studios). Naturellement, on sera au rendez-vous pour savoir de quoi il en retourne.A noter que ce Nintendo Direct Mini : Partner Showcase est le premier du genre, le constructeur japonais ayant indiqué récemment qu'il réfléchissait à des nouveaux moyens de communiquer sur ses jeux. "Nous pensons que les Nintendo Direct sont un moyen efficace de transmettre directement les informations à nos clients, avait expliqué le président. Cela dit, les temps changent, et la façon de promouvoir les produits également. Du coup, il est possible qu'une nouvelle manière de communiquer ces informations voie le jour. Voilà pourquoi nous étudions toujours des façons inédites de présenter nos jeux."Enfin, et vous l'aurez sans doute compris en lisant le tweet, il ne faut pas s'attendre à la moindre annonce.