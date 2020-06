Nintendo : aucun Direct prévu pour le moment, bientôt un nouveau format de communication ?

Shuntaro Furukawa a confié que lui et ses équipes réfléchissaient à un nouveau moyen de communiquer sur les productions de la maison. "Nous pensons que les Nintendo Direct sont un moyen efficace de transmettre directement les informations à nos clients, a-t-il expliqué. Cela dit, les temps changent, et la façon de promouvoir les produits également. Du coup, il est possible qu'une nouvelle manière de communiquer ces informations voie le jour. Voilà pourquoi nous étudions toujours des façons inédites de présenter nos jeux."



On peut donc s'attendre à quelques ajustements pour renouveler la formule, sachant que Nintendo peut très bien décider d'annoncer ses jeux sans crier gare. Par exemple, ce fut le cas de Paper Mario : The Origami King qui est sorti de nulle part, même si le jeu avait fait l'objet de rumeurs solides les semaines précédentes. Enfin, Furukawa-san a confirmé que le COVID-19 avait chamboulé les plans de Nintendo, et qu'à l'heure actuelle, aucun Direct n'était prévu.

S'il y a bien un format que Nintendo a réussi à imposer dans l'industrie vidéoludique, c'est son fameux Direct. Contrairement à ce que son nom suppose, il ne s'agit pas d'une conférence en live mais d'une vidéo enregistrée à l'avance, ce qui permet de s'épargner bon nombre de soucis techniques, et donc de moments malaisants. Moqué au départ, le Nintendo Direct est devenu un modèle par la suite : l'Inside Xbox de Microsoft, ou encore le State of Play de Sony Interactive Entertainment reprennent clairement ses codes.Bref, si l'on vous en parle aujourd'hui, c'est tout simplement parce que dans le cadre d'une session de questions-réponses (relayée par Video Games Chronicle ), le président