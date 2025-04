Nintendo Switch 2 : la console à 470€, les prix jusqu'à 90€, les joueurs sont très en colère

Après un teasing au mois de janvier dernier pour boucher les trous béants qui entraînaient fuites sur fuites, Nintendo s'est enfin décidé à communiquer plus en détails sur sa Nintendo Switch 2. Et c'est par le biais d'un Nintendo Direct assez copieux (1h tout de même) que nous avons eu tous les détails sur la prochaine console de la firme de Kyoto. Tout d'abord, la Switch 2 arrivera le 5 juin prochain, une date assez surprenante, puisqu'aucun constructeur n'a osé commercialiser une console juste avant l'été, mais Nintendo va tenter de faire différemment. Les rumeurs affirment d'ailleurs que deux autres temps forts sont prévus, avec une nouvelle salve de jeux et d'annonces en septembre, puis une autre en décembre, juste avant les fêtes de Noël, histoire de booster avant la fin de l'année.









Les autres éléments importants de cette prise de parole, c'est évidemment l'officialisation du nouveau Mario Kart, sous-titré Word. On abandonne la numérotation pour un, terme qui veut dire beaucoup. Forcément, avec une approche open world, il fallait au moins ça pour marquer les esprits. Le jeu sera disponible au lancement de la console, sauf qu'un petit caillou est venu enrailler la machine, à savoir le prix de ce Mario Kart World vendu 80€ en version digitale, tandis que la copie physique vous coûtera 90€ (!!). Un tarif annoncé subrepticement sur le site officiel du contructeur et non lors du Nintendo Directn histoire d'éviter le bad buzz en direct. Autant vous dire que sur les réseaux sociaux, il y a une levée de boucliers qui est en train de s'organiser, avec des appels au boycott. Le petit artisan du jeu vidéo suit le même chemin tracé par PlayStation et ses jeux à 80€, mais va encore plus loin cette fois-ci. Reste à savoir maintenant si la grande distribution arrivera à faire chuter les tarifs avec ces prix d'appel...D'ailleurs, en parlant de tarif, sachez que la Nintendo Switch 2 sera commercialisée au prix de 470€ pour la console nue, tandis que le pack avec Mario Kart World (une version à télécharger cependant) vous coûtera 510€. C'est évidemment moins cher que de prendre la console nue et le jeu en physique, mais c'est quand même une sacrée augmentation depuis 2017 et la première Nintendo Switch, vendue 330€ à ses débuts on le rappelle. Mais les années ont passé, le COVID est passé par-là, l'inflation à toucher tous les secteurs et un certain Donal Trump et ses taxes affolantes sont en train de changer le marché aussi. Pareil, sur les réseaux sociaux, les gens sont scandalisés ; du moins les early adopters.Autrement, concernant les fonctionnalités, on a enfin eu le fin mot de l'histoire concernant le bouton C. Il servira à activer la fonction 'Chat' afin de communiquer avec ses amis durant leurs parties. L'exemple a été donné avec le jeu Mario Kart World, où d'une simple pression sur le bouton, on peut prendre contact avec ses amis et taper la discussion. Mieux, si jamais vous optez pour l'achat de la caméra Nintendo Switch 2, il est même possible de voir ses camarades en mode Zoom / Teams, même si le rendu semble pas super optimale dans les extraits qui ont été montrés. En tout cas, Nintendo ne semble pas tricher sur le rendu de sa marchandise en montrant les défauts.Côté technique, la Nintendo Switch 2 sera dotée d'un écran LCD 1080p de 7,9 pouces, pouvant monter jusqu'à 120fps et et pourra même bénéficier de la fonction HDR. La mémoire interne a été améliorée, puisqu'elle monte désormais à 256 Go, ce qui reste évidemment faible par rapport à la concurrence, mais ça reste 8 fois plus que la capacité de la Switch 1. En revanche, une fois dockée, la Switch 2 pourra afficher de la 4K, du HDR et jusqu'à 120 images par seconde selon les jeux compatibles. Il faudra évidemment avec le téléviseur (ou le moniteur) qui va avec bien entendu.