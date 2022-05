Nintendo : le jour où Kanye West a présenté son jeu à Miyamoto, récit d'une rencontre improbable

i fucking lost it. i laughed so hard. what an absurd turn of events. not only that it happened but that the story was relayed to me in this VERY SPECIFIC way.



Kanye announced "Only One" like two weeks later. — Zachary Ryan (@ZachariusD) 5 mai 2022

On aurait tendance à l'oublier, mais en février 2016, dans le cadre d'un événement organisé à New York, Kanye West a annoncé Only One, un jeu dont le titre reprend celui du morceau dédié à sa fille North. Ce que l'on ne savait pas jusqu'à présent, c'est que bien avant d'officialiser la chose, le chanteur avait pitché le jeu à Shigeru Miyamoto en personne lors de l'E3 2015. C'est Zachary Ryan, lead community producer chez Twitch et ancien d'IGN, qui raconte cette anecdote pour le moins amusante sur Twitter.En déplacement à New York pour interviewer Miyamoto-san dans le cadre de la sortie de Star Fox Zero, Zachary Ryan et d'autres personnes présentes sur place évoquent le nouvel album de Kanye West (The Life of Pablo). C'est là que le papa de Mario intervient et se livre comme rarement par le biais de son traducteur. "Il m'a raconté que Kanye s'était pointé à l'improviste au stand de Nintendo et l'avait sollicité pour un entretien immédiatement, explique-t-il. Il a dit que Kanye lui avait montré le prototype d'un jeu dans lequel vous incarnez sa mère décédée qui s'envole vers le paradis, avec une B.O. produite par ses soins. Miyamoto s'est alors mis à secouer la tête, non pas parce qu'il pensait que le jeu était mauvais, mais parce qu'il n'arrivait pas à croire que Kanye West était en train de lui pitcher un jeu."Il poursuit : "Au final, Miyamoto a hoché la tête en disant : 'C'était très intéressant'. Il y a eu une longue pause, et il a ajouté : 'C'était très émouvant'. Il s'est alors mis à rire très fort et a dit : 'Kanye West voulait faire un jeu avec Nintendo', avant de s'exclamer en anglais : 'Wow !', avec les deux pouces en l'air. J'ai explosé de rire. La tournure des événements était juste absurde, et pas seulement parce que ça s'est produit, mais aussi parce que l'histoire m'a été racontée d'une manière assez particulière." Zachary Ryan souligne que deux semaines après son entrevue avec Miyamoto à New York, Kanye West annonça Only One.Qu'est devenu le jeu depuis ? Censé être en développement chez Encyclopedia Pictura, il est porté disparu. D'ailleurs, en 2019, interrogé par The Gamer , le studio a reconnu ne plus être impliqué dans le projet.