Nintendo : l'eShop Wii U et 3DS va fermer ses portes dans certains pays, les DOM-TOM concernés

Le temps passe, et bien que Nintendo continue à clamer officiellement que la 3DS n'est pas morte, la firme de Kyoto vient d'annoncer en catimini que l'eShop Wii U et 3DS de certains pays fermera bientôt ses portes définitivement. Il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle, puisque les joueurs qui ont acheté du contenu via la boutique vont devoir se dépêcher de tout télécharger avant que l'accès aux serveurs ne soit définitivement coupé. Pire, certains jeux pourraient cesser de fonctionner, tout simplement.

Pas d'inquiétude en Europe, puisque les pays concernés se situent tous en Amérique latine et dans les Caraïbes, à l'exception du Brésil et du Mexique où Nintendo a décidé de maintenir ses infrastructures en ligne. Sachez néanmoins que des territoires français seront touchés, à l'image de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique.