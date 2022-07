Nintendo : l'eShop va bientôt fermer ses portes sur Wii U et 3DS, tous les détails

il ne sera plus possible d'effectuer des achats dans le Nintendo eShop sur la console Wii U ni sur la console Nintendo 3DS. Il ne sera plus possible non plus de télécharger du contenu gratuit, y compris les versions de démonstration." Néanmoins, on nous précise qu'a près mars 2023, pendant quelque temps, il y aura quand même moyen de retélécharger des jeux et du contenu téléchargeable, de recevoir des mises à jour et d'utiliser des fonctionnalités de jeu en ligne sur Wii U et 3DS.









es utilisateurs ayant fusionné le solde de leur identifiant Nintendo Network (utilisé dans le Nintendo eShop de la Wii U et dans celui de la Nintendo 3DS) avec le solde de leur compte Nintendo (utilisé dans le Nintendo eShop de la Nintendo Switch) peuvent utiliser ce montant commun pour acheter du contenu sur n'importe laquelle de ces consoles jusqu'à fin mars 2023. Par la suite, le solde ne pourra être utilisé que pour acheter du contenu sur Nintendo Switch."