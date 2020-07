Nintendo interrogé sur une éventuelle console next-gen, la Switch demeure la priorité

Alors que la PS5 et la Xbox Series sortiront - sauf surprise - à la fin de cette année, la Nintendo Switch a soufflé ses trois bougies en mars dernier. Forcément, compte tenu de l'écart technologie qu'il y aura entre la console de Kyoto et celles conçues par Microsoft et Sony Interactivement, certains se demandent si le constructeur japonais n'est pas en train de plancher secrètement sur une machine next-gen, ou bien un modèle plus puissant de la Switch. Interrogé sur ce sujet lors d'une session de questions-réponses avec ses principaux actionnaires, Nintendo a rappelé où était sa priorité."Notre console actuelle, la Nintendo Switch, entre dans sa quatrième année d'existence, mais sa popularité ne cesse de croître, a souligné le président Shuntaro Furukawa. Deux facteurs l'expliquent. Tout d'abord, avec la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite, nous proposons deux modèles aux caractéristiques différentes. La seconde raison, c'est que la Nintendo Switch est aujourd'hui la seule console que nous ayons ; du coup, nous pouvons nous permettre de focaliser toutes nos ressources pour développer des jeux dessus. Notre objectif est de tirer le meilleur de ces deux facteurs afin de faire durer le plus longtemps possible le cycle de vie de la console.""Nos consoles sont conçues pour proposer des jeux amusants aux utilisateurs, non pour afficher des specs élevées, a répondu pour sa part le dirigeant Ko Shiota. On peut jouer à la Nintendo Switch à la fois sur un téléviseur ou via son écran ; par rapport aux machines concurrentes, on peut jouer n'importe où. Grâce à cette console, le jeu vidéo a découvert des nouvelles manières d'interagir avec les gens dans leur vie quotidienne. Sur les réseaux sociaux, nous voyons souvent des familles partager des vidéos dans lequelles on les voit jouer ensemble. Encore une fois, ça nous a fait réaliser la valeur de nos consoles. Nous garderons tout ça à l'esprit quand nous réfléchirons à nos prochaines consoles."Compte tenu du succès commercial de la Switch et de la popularité de ses jeux, Nintendo n'a aucune raison de paniquer face à la Xbox Series X et à la PS5, d'autant que des exclus (et pas des moindres) sont en développement. Cela dit, on imagine que ça cogite déjà sévère du côté du Kyoto pour préparer l'avenir.Source : Famitsu