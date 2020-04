NieR Replicant : de nouvelles infos sur le gameplay modernisé de ce gros remaster

Yoko Taro, directeur des deux titres de la saga, sont également impliquées. Ce dernier vient d'ailleurs de livrer quelques nouvelles informations par le biais du célèbre magazine japonais Famitsu.Ainsi, le gameplay de NieR:Replicant se verra particulièrement retouché, notamment en ce qui concerne les combats : bien qu'attaché au style du jeu original, Taro San avoue qu'une sévère modernisation sera effectuée de façon à rendre la jouabilité du jeu et celle de NieR:Automata homogènes. Il va sans dire que des millions de joueurs ont découvert la franchise avec le dernier opus, sorti en 2017, et qu'un ravalement de façade du premier volet s'imposait alors naturellement.De plus, l'on apprend que la caméra également subira quelques rectifications : toutefois, les plans resteront les mêmes lors des cinématiques pour garder une certaine fidélité. Yoko Taro confirme qu'il s'agira "bien plus" d'un simple remaster mais pas non plus d'un remake : un entre-deux réellement travaillé, de façon à souhaiter dignement les dix ans de cet opus fondateur, lui-même se déroulant après le culte Drakengard de 2004.