NieR Replicant Ver 1.22 : son opening a été retravaillé et elle est somptueuse

Square Enix prépare comme il se doit la sortie de NieR Replicant ver.1.22474487139... qui n'est autre que la version revue et corrigée de NieR / NieR Replicant sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360. A deux mois de sa sortie mondiale, l'éditeur japonais nous propose de nous replonger dans le monde majestueux de cet Actoin-RPG qui réapparaît sous un nouveau jour, notamment sa séquence d'ouverture, plus belle que jamais. Il faut dire que la modélisation des personnages s'est affinée, que la mise en scène est désormais plus moderne et dynamique et que les réarrangements musicaux donnent une nouvelle dimension à cet opening majestueux. En attendant la sortie de ce remake très attendu par toute une communauté, on vous laisse en compagnie de 3"35 min de vidéo.