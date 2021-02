NieR Replicant : plusieurs nouvelles vidéos, il y a du gameplay et beaucoup de musiques

Il reste encore quelques mois avant l'arrivée de NieR Replicant ver.1.22474487139 sur PC, PS4 et Xbox One, et Square Enix a décidé qu'il était temps de donner des nouvelles de son jeu. Du coup, plusieurs choses sont apparues ce week-end sur la chaîne YouTube de la firme japonaise. Il y a pour commencer un grosse vidéo de gameplay de quasi 10 minutes, dans laquelle on peut observer les améliorations visuelles apportées à ce remaster. Mais c'est surtout les évolutions en termes de gameplay qu'on peut noter, parce que oui, le succès de NieR Automata a poussé les développeurs à dépoussiérer les mécaniques d'antan, jugées un brin rigides et obsolètes. Tant mieux, et cette souplesse se traduit à l'écran à la fois dans la vitesse de déplacement, les animations, mais aussi le système de combat, plus dynamique et nerveux. Les musiques ont elles aussi subi un bon lifting et c'est aussi ce que Square Enix nous propose de découvrir dans les autres vidéos. En fond, en train de bosser, ça passe crème comme on dit. La sortie de NieR Replicant ver.1.22474487139 est prévue pour le 23 avril 2021.