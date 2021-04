NieR Replicant ver.1.22 : le jeu est en enfin dispo, un trailer plein de citations pour fêter ça

Sorti il y a onze maintenant, NieR est devenu avec le temps un jeu culte dans la culture vidéoludique : imparfait mais témoignant d'une poésie générale bienvenue, l'action-RPG de Cavia s'est d'ailleurs permis une suite de renom par Platinum Games, sortie il y a quelques années, qui s'est imposée comme l'un des meilleurs titres de la génération tout court. Une réputation élogieuse pour la franchise de Square-Enix qui propose justement NieR Replicant ver.1.22 (et des poussières), un remaster du premier soft avec du contenu inédit pour nous, occidentaux. Une aubaine pour tous les adorateurs de la saga qui est aujourd'hui disponible dans le commerce sur PS4 et Xbox One : afin de coïncider avec le lancement, l'éditeur nippon nous livre donc un dernier trailer truffé de citations élogieuses de la presse. D'ailleurs, notre test ne devrait plus tarder, s'il n'est pas déjà mis en ligne à l'heure ou vous lisez ces lignes. Bon jeu à tous, les automates.