NieR Replicant : des nouvelles images à découvrir

NieR Replicant refait surface à travers des images inédites généreusement offertes par Square Enix. L'occasion de rappeler à ceux qui ne le savaient pas encore qu'il s'agit du remaster du jeu original sorti en 2010, ce dernier étant la préquelle de NieR : Automata. Avec la collaboration du studio Toylogic, les développeurs - en plus de remettre les graphismes au goût du jour - ont procédé au réenregistrement de toutes les voix, et ajouté un certain nombre d'éléments pour surprendre les fans de la première heure.Par ailleurs, n'oublions pas qu'une édition collector (la White Snow Edition) est prévue, tout comme des bonus de précommande en fonction du support choisi. NieR Replicant est attendu pour le 21 avril 2021 sur Xbox One, PS4 et PC. Tout est déjà expliqué à cette adresse