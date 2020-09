NieR Replicant : des images, un trailer, un collector et une date de sortie pour le remaster

La Boîte collector "Larme lunaire"

Un boîtier Steelbook - Un boîtier métallique avec visuel époustouflant de l'illustrateur Koda Kazuma.

- Un boîtier métallique avec visuel époustouflant de l'illustrateur Koda Kazuma. Un ensemble de badges - Badges Grimoire Weiss, Grimoire Noir et Grimoire Rubrum présentés dans une écrin spécial. Exclusif à la White Snow Edition.

- Badges Grimoire Weiss, Grimoire Noir et Grimoire Rubrum présentés dans une écrin spécial. Exclusif à la White Snow Edition. L'ensemble des scripts - Sept livres reprenant les dialogues du jeu, exclusif à la White Snow Edition. Le tout dans un coffret spécial avec des illustrations de couverture uniques du concepteur de personnages Akihiko Yoshida. Disponible uniquement en anglais.

- Sept livres reprenant les dialogues du jeu, exclusif à la White Snow Edition. Le tout dans un coffret spécial avec des illustrations de couverture uniques du concepteur de personnages Akihiko Yoshida. Disponible uniquement en anglais. Ensemble de CD de la bande-son originale - Une collection de deux disques : le premier regroupe des musiques de NieR Replicant ver.1.22474487139… spécialement réorchestrées pour l'occasion. Le second propose des arrangements spéciaux, supervisés par Keiichi Okabe, de musiques sélectionnées qui sont exclusives à la White Snow Edition. L'ensemble est présenté dans un pack premium inspiré du Grimoire Weiss.



Ce n'est pas tout, car en fonction des revendeurs et des supports, ceux qui précommanderont le remaster auront droit à des bonus :

PlayStation 4 - Toutes les éditions comprendront un thème dynamique et des avatars exclusifs sur PlayStation 4. Les précommandes comprendront également un exemplaire numérique de la mini bande-son avec un aperçu des musiques des CD disponibles dans la White Snow Edition.

- Toutes les éditions comprendront un thème dynamique et des avatars exclusifs sur PlayStation 4. Les précommandes comprendront également un exemplaire numérique de la mini bande-son avec un aperçu des musiques des CD disponibles dans la White Snow Edition. Xbox One – Les précommandes comprendront également un exemplaire numérique de la mini bande-son avec un aperçu des musiques des CD disponibles dans la White Snow Edition.

– Les précommandes comprendront également un exemplaire numérique de la mini bande-son avec un aperçu des musiques des CD disponibles dans la White Snow Edition. Steam – Toutes les éditions comprendront une collection numérique spéciale de fonds d'écran. Les précommandes comprendront également un exemplaire numérique de la mini bande-son avec un aperçu des musiques des CD disponibles dans la White Snow Edition.

Comme on pouvait s'y attendre, Square Enix a profité du Tokyo Game Show 2020 pour sortir le grand jeu avec le remaster de NieR Replicant. En effet, l'éditeur a annoncé qu'il débarquerait en Europe à partir du 23 avril 2021 sur PS4, PC et Xbox One, soit le lendemain de sa commercialisation au Japon. L'autre information importante à retenir, c'est l'existence d'une édition collector exclusive au store de Square Enix, vendue 159,99€ et disponible en précommande En plus d'un exemplaire du jeu, cette White Snow Edition contiendra :