NieR Replicant : quelques jolies images des environnements, le charme est présent

Décidément, la dernière édition du magazine japonais Famitsu dispose de nombreuses informations concernant NieR Replicant, la "version améliorée" du très bon jeu de Cavia sorti en 2010. Bien plus qu'un simple remaster, le jeu s'appuiera de doublages réenregistrées, d'une foule d'optimisations, de personnages inédits et même d'un gameplay revu pour mieux coller à celui de NieR:Automata.Bref, cette édition 2020 promet mais malheureusement, Square Enix se fait encore discret à son sujet ; aussi bien doit-on se rabattre sur ces quelques images prélevées directement dans les pages du dit-Famitsu. Une poignée d'environnements toujours aussi mystiques et savoureux qu'il nous tarde de retrouver sur PC, PlayStation 4 et Xbox One : vivement une première bande-annonce.