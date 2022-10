Need For Speed Unbound : la customisation des bolides en vidéos, ça promet du style et de l'élégance

disposeront de plus de 10 000 options de personnalisation pour retoucher chaque élément des bolides donc, mais aussi tous les effets sonores et visuels accompagnant les sauts et les dérapages. En clair, ceux désireux de piloter avec style et élégance risquent de passer des heures dans le nouvel éditeur d'habillage.







Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Need for Speed (@needforspeed)



On profite de l'occasion pour rappeler que les courses de Need For Speed Unbound se dérouleront dans la ville fictive de Lakeshore City - inspirée de Chicago - et que l'objectif sera de prendre part au Grand, la plus prestigieuses des compétitions automobiles paraît-il. La sortie du jeu est programmée pour le 2 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC.





Need For Speed Unbound refait surface à travers des clips vidéo distillés par Electronic Arts sur Instagram. Cette fois-ci, l'éditeur américain et les développeurs de Criterion Games ont souhaité mettre en avant la customisation des véhicules. D'après ce que l'on nous explique dans le communiqué, les joueurs