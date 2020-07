Naughty Dog : le studio derrière Uncharted et The Last of Us recrute pour un nouveau jeu solo

Alors que l'on aurait pu croire que Naughty Dog prendrait le temps de savourer le succès critique et commercial de The Last of Us 2, le studio de Neil Druckmann ne compte absolument pas chômer. En effet, il est actuellement à la recherche de nouveaux talents pour son prochain jeu solo. Les postes visés sont Level/Environment Designer, Tools Programmer, Character Concept Artist, ou encore UI Visual Designer. En lisant certaines offres d'emploi, Naughty Dog fait clairement comprendre qu'il a désormais l'esprit tourné vers la next-gen ; autrement dit, la PS5.Pour autant, il faudra vraisemblablement patienter un moment avant de savoir ce que la maison compte faire sur le successeur de la PS4, Neil Druckmann n'ayant pas écarté la possibilité de créer une toute nouvelle licence. En attendant, pour ce qui est de l'avenir proche, n'oublions pas qu'en 2018, le studio avait annoncé travailler sur un stand alone The Last of Us 2 dédié au multijoueur. Depuis, c'est silence radio. Peut-être que nous en apprendrons davantage sur le sujet prochainement.