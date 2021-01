Naughty Dog dévoile ses jeux préférés de 2020, y a du AAA et des jeux indés

La fin de l'année 2020 est toujours l'occasion de de faire le bilan des 12 mois qui viennent de s'écouler, et dans le monde du jeu vidéo, on aime lister les jeux qu'on a aimés ou détestés. Naughty Dog a décidé de faire connaître ses "Best Games of 2020" et c'est sur son blog officiel que l'on peut découvrir les titres qui ont marqué les développeurs californiens. Pêle-mêle, on retrouve pas mal de AAA issus du catalogue de chez Sony Interactive Entertainment, avec du Demon's Souls, du Ghost of Tsushima, du Spider-Man Miles Morales, du Final Fantasy VII remake, mais aussi des jeux plus intimistes, des jeux indés. Parmi ceux-là, on peut citer Griftlands, For the King, Fall Guys, mais aussi un certain No Man's Sky. Chaque personne qui a fait sa sélection y va de son petit laïus pour expliquer le choix.



Les jeux préférés de Naughty Dog en 2020 :

- Astro's Playroom

- Demon's Souls

- Fall Guys

- Final Fantasy VII Remake

- For the King

- Ghost of Tsushima

- Griftlands

- No Man's Sky

- Spider-Man Miles Morales