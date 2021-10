Naughty Dog : Arne Meyer, l'ancien directeur de communication, devient vice-président du studio

Depuis la sortie de The Last of Us 2, on constate pas mal de changements au sein de l'organigramme de Naughty Dog. On ne va pas évidemment pas revenir sur les départs de ces dernières années, mais l'on peut rappeler que fin 2020, Neil Druckmann est devenu le nouveau co-président du studio californien, aux côtés d'Evan Wells. Aujourd'hui, on apprend que Arne Meyer, qui officiait en tant que Directeur de la Communication depuis 2008, vient de prendre du galon en devenant Vice-Président. Un poste qu'il partage avec deux autres personnes déjà en place, à savoir Alison Mori et Christian Gyrling.





Thrilled to say that I’m now Vice President at @Naughty_Dog, joining the fantastic studio leadership team!



Proud to be expanding my responsibilities and working alongside them on things like people and culture, organizational practices, and the well-being of our devs. (1/2) pic.twitter.com/QR1zgYULMX — arne (@arnemeyer) 4 octobre 2021



L'une de ses principales missions sera de faire en sorte que les développeurs se sentent bien chez Naughty Dog. Avec la parole qui s'est libérée et les enquêtes de Jason Schreier, le bien-être de l'équipe est devenu un sujet essentiel au sein du studio. Une culture d'entreprise bienveillante qui permettra d'accoucher de jeux encore plus forts dans les meilleures conditions possibles. C'est d'ailleurs sur LinkedIn que Arne Meyer a pris la parole. Voici ses mots :

D'habitude, je n'aurais publié concernant un changement de poste, mais devenir vice-président de Naughty Dog aux côtés des quatre autres responsables du studio représente un nouveau et épanouissant chapitre dans ma carrière. Mes responsabilités s’étendent désormais au-delà de la communication interne et externe du studio. Je suis fier et c'est avec une certaine humilité que je fais partie d'une équipe de personnes incroyablement intelligentes et remarquables qui s'engagent à progresser dans ces domaines et à faire en sorte que le studio reste l'un des meilleurs endroits pour les développeurs qui veulent créer des jeux extraordinaires et importants.

Arrivé chez Naughty Dog en pleine production d'Uncharted 2 : Among Thieves, Arne Meyer est un homme qu'on a pu voir à de nombreuses reprises lors d'événements presse de Naughty Dog. On imagine que son nouveau poste lui permettra d'accéder à des décisions importantes dans le développement des nouveaux jeux issus du studio.