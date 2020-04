Weekly Jump, Hawks s'affiche aujourd'hui à travers une vidéo et des images consacrées à My Hero : One's Justice 2. Bandai Namco Entertainment rappelle ainsi qu'il s'agira du premier personnage téléchargeable du jeu, et qu'il sera bien évidemment inclus dans le Season Pass (19,99€). A l'unité, il devrait coûter 2,99€. Comme le montre le court trailer, Hawks est plutôt efficace dans les airs avec ses grandes ailes, ces dernières lui permettant également de balancer des projectiles sur ses adversaires.



Aucune date n'a été communiquée pour le moment, si ce n'est un vague "printemps". Pour mémoire, My Hero : One's Justice 2 est disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.





Annoncé dans un premier temps dans les pages du