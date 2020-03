My Hero One's Justice 2 : encore un trailer qui présente des persos, Camie dans le lot

Camie Utsushimi, Sir. Nighteye, ou encore Gang Orca. Pour mémoire, il y aura moyen de faire appel à deux sidekicks durant le combat (comme dans le premier épisode), sachant qu'un système de cooldown encadrera de nouveau leur utilisation. On est curieux de voir si leur tier list a évolué depuis My Hero : One's Justice.La sortie de My Hero : One's Justice 2 est fixée au 13 mars prochain sur Nintendo Switch, PS4, PC et Xbox One.