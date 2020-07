My Hero One's Justice 2 : Mei Hatsume entre dans l'arène et se prend pour une cheerleader

My Hero : One's Justice 2 cet été. En attendant que Bandai Namco Entertainment se décide à communiquer une date précise, l'éditeur japonais nous a fait parvenir les première images officielles de l'étudiante qui, au passage, pourra enfiler une tenue de cheerleader. Par ailleurs, on nous précise que grâce à son Alter Zoom, elle est capable de repérer le moindre détail sur le champ de bataille susceptible de lui permettre de prendre le dessus sur l'adversaire. Quant à son intelligence au-dessus de la moyenne, elle s'en sert pour concevoir tout un tas de gadgets aussi efficaces qu'imprévisibles.On rappelle que My Hero : One's Justice 2 est disponible sur Nintendo Switch, PS4, PC et Xbox One.