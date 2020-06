My Hero One's Justice 2 : Hawks est disponible en DLC, un trailer pour fêter ça

Sans crier gare, Bandai Namco Entertainment dévoile une nouvelle vidéo de My Hero : One's Justice 2 pour annoncer que Hawks est dès à présent disponible en téléchargement. L'éditeur japonais n'avait communiqué aucune date pour ce premier personnage additionnel qui, on le rappelle, est compris dans le Season Pass (19,99€). Pour se le procurer séparément, il faudra se délester de 3,99€. A noter que le pack contient, en plus, une dizaine de costumes alternatifs.On rappelle que My Hero : One's Justice 2 est sorti le 13 mars dernier sur Xbox One, PC, PS4 et Nintendo Switch, et que quatre autres combattants sont attendus en DLC.