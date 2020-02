My Hero One's Justice 2 : un nouveau trailer survolté avec du gameplay dedans

Gang Orca, Kendo Rappa et Seiji Shishikura. Ce n'est pas tout, car la séquence fait également le point sur les différents modes présents dans le jeu. Il y a d'abord le mode "Mission" dans lequel on pourra accomplir tout un tas d'objectifs en étant à la tête d'une agence de Héros.Vient ensuite le mode "Arcade" qui permettra d'enchaîner les combats entre deux dialogues, sans oublier le mode "Histoire" avec lequel on pourra avoir le point de vue de chaque personnage, y compris les antagonistes. On vous laisse regarder tout ça en rappelant que My Hero : One's Justice 2 sortira le 13 mars prochain sur Xbox One, PC et PS4.