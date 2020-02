My Hero One's Justice 2 : les configurations PC dévoilées, pas de folie en vue

Bandai Namco Entertainment dévoile les configurations pour pouvoir profiter de My Hero : One's Justice 2 sur PC. Visiblement, il ne faudra pas un avion de chasse. D'ailleurs, cette suite partage la configuration minimale du premier opus de la série, et se contente de Windows 7 et de 4 Go de RAM, ce qui est plutôt faible au regard des quantités embarquées dans les machines actuelless. Comme le jeu utilise toujours DirectX 11, il sera possible de le faire tourner sur des cartes graphiques vraiment anciennes, à l'image des AMD HD 6870 ou NVIDIA GTX 460.



Pour ce qui est de la configuration recommandée, elle est plus élevée qu'avant, et au vu du matériel demandé, on imagine que le tout est calibré afin de pouvoir faire tourner le jeu en 1080p 60fps. Rappelons que My Hero : One's Justice 2 sortira le 13 mars 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

CONFIGURATION MINIMALE

Système d'exploitation : Windows 7 64-bit

Processeur : Intel Core i5-750 ou AMD Phenom II X4 940

RAM : 4 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 6870

DirectX : Version 11

Espace disque : 12 Go libres

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Système d'exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-3470 ou AMD FX-6300

RAM : 4 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7870

Direct X : Version 11

Espace disque : 12 Go libres