My Hero One's Justice 2 : une vidéo remplie de nouveaux personnages, ça tape dans tous les sens

My Hero : One's Justice 2, histoire de présenter une partie des nouveaux personnages que comprendra ce second volet. Izuku Midoriya, Mirio Togata, Tamaki Amajiki, Nejire Hado, Mina Ashido et Minoru Mineta ont ainsi droit aux honneurs, l'éditeur mêlant habilement cut scenes et phases de gameplay pour donner envie aux fans. On profite de l'occasion pour rappeler que le jeu disposera d'un mode 2 vs. 2, dans lequel un pote aura la possibilité d'incarner un sidekick. En clair, jusqu'à quatre joueurs pourront se tirer la bourre en local sur la même console.My Hero : One's Justice 2 sortira en France le 13 mars prochain sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch.