My Hero One's Justice 2 : le jeu sort aujourd'hui, voici le trailer de lancement

C'est à partir d'aujourd'hui que My Hero : One's Justice 2 est disponible sur Xbox One, PC, PS4 et Nintendo Switch. Du coup, Bandai Namco Entertainment a eu la bonne idée de diffuser un trailer de lancement qui met en avant quelques-uns des protagonistes du jeu, sachant que le casting en contient une quarantaine. Côté gameplay, on rappelle que l'on pourra compter sur deux sidekicks histoire de claquer des gros combos, et neutraliser par la même occasion ceux de l'adversaire.Enfin, pour satisfaire les fans, les développeurs assurent que My Hero : One's Justice 2 reprend certaines scènes iconiques de la série, notamment dans le mode "Histoire" où il est possible d'avoir le point de vue des héros mais aussi des antagonistes.