Multiversus : 5 min de gameplay ont fuité pour le Smash Bros de Warner Bros

Habitué des leaks, Multiversus est à nouveau au coeur des sujets avec une nouvelle fuite en provenance de Russie, puisqu'une chaîne YouTube a réussi à mettre la main sur une vidéo de gameplay de près de 5 minutes, permettant de voir à quoi ressemblera le jeu lors de sa sortie. Ce n'est pas la première fois que Multiversus fait l'objet de fuites, puisque son annonce officielle avait été éventée quasiment 3 semaines avant le planning initial . Jeu de combat reprenant le concept de Super Smash Bros de Nintendo, Multiversus va opposer les personnages les plus iconiques qui appartiennent aux licences de chez Warner Bros. On va donc retrouver Batman, Bugs Bunny, Sammy (de Scooby-doo), Tom & Jerry, Superman, Arya Stark ou bien encore Gandalf s'affronter dans des arènes fermés. Dans cette vidéo de gameplay leakée, on constate que tout est identique à Smash Bros, des stats qui font grimper ses chances d'envoyer son adversaire paître à l'autre bout de l'écran. On espère que Multiversus saura quand même se distinguer de son grand cousin chez Nintendo, parce que la comparaison risque d'être inévitable.



La sortie de MultiVersus est attendue pour l'année 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.