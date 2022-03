Microsoft prend aussi position sur la guerre en Ukraine et boycotte la Russie à son tour

Nous annonçons aujourd'hui que nous suspendons toutes les nouvelles ventes de produits et services Microsoft en Russie. De plus, nous travaillons de concert et en étroite collaboration avec les gouvernements des États-Unis, de l'Union européenne et du Royaume-Uni, et nous arrêtons de nombreux aspects de nos activités en Russie conformément aux décisions de sanctions gouvernementales.



Nous pensons que nous sommes plus efficaces pour aider l'Ukraine lorsque nous prenons des mesures concrètes, en coordination avec les décisions prises par ces gouvernements et nous prendrons des mesures supplémentaires à mesure que cette situation continue d'évoluer. Notre domaine de travail le plus percutant est sans doute la protection de la cybersécurité de l'Ukraine.



Nous continuons à travailler de manière proactive pour aider les responsables de la cybersécurité en Ukraine à se défendre contre les attaques russes, y compris plus récemment une cyberattaque contre un grand diffuseur ukrainien.

Interpellé en début de semaine par Mykhailo Fedorov, Vice-Premier Ministre et Ministre de la transformation numérique en Ukraine, qui avait demandé à Sony et Microsoft de bloquer l'ensemble des comptes russes pour montrer l'absurdité de la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine, Microsoft vient enfin de réagir. Dans un communiqué officiel , le géant américain se dit horrifié et en colère contre ce conflit d'une violence sans précédent et a décidé à son tour de suspendre immédiatement la vente de ses produits et autres services en Russie. On ne sait pas ce que Microsoft entend par nouvelles ventes, mais il est assez évident que cela devrait englober les tablettes Surface, les consoles Xbox Series X|S, le système d'exploitation Windows, sans oublier la solution cloud Azure. Est-ce que cela portera-t-il préjudice à l'économie russe, toujours est-il que le geste est fort, sachant que d'autres acteurs se manifestent aussi de leur côté. Apple par exemple qui suspend lui aussi les ventes de ses produits, tandis que Gran Turismo 7 n'était plus disponible à l'achat sur le PlayStation Store russe.