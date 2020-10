Microsoft Flight Simulator : après le Japon, une update pour les États-Unis prévue

Jorg Neumann, patron de Flight Simulator chez Microsoft, a annoncé lors d'un stream que les États-Unis allaient avoir droit à une grosse mise à jour dans les mois prochains. Tout comme le Japon qui a vu nombre de ses paysages et de ses aéroports devenir largement plus beaux après la dernière update, le pays de l'Oncle Sam va donc avoir droit à un gros lifting. Les mises à jour ne vont pas s'arrêter là, car Microsoft a prévu d'améliorer l'univers du jeu tous les deux à trois mois, et ce, de manière totalement gratuite. Mieux, les joueurs qui le veulent peuvent désormais s'inscrire pour participer à la grande beta fermée qui permettra de tester le mode VR du jeu. Cette dernière devrait ouvrir ses portes fin octobre, ou début novembre, Sachant que le mode sortira en même temps que le casque HP Reverb G2 qui a été développé en collaboration entre Microsoft et Valve.