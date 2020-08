Microsoft Flight Simulator : une vidéo en 4K qui nous montre le contenu des différentes éditions

Microsoft Flight Simulator sort dans quelques jours, et pour fêter ça, Asobo Studios nous dévoiler un nouveau trailer en 4K dans lequel on découvre les différentes éditions du jeu ainsi que leurs contenus spécifiques. Ainsi, plus vous mettrez la main à la poche, plus vous aurez de coucous disponibles, avec 20 appareils dans la version de base, 25 dans la Deluxe et 30 pour la Premium. En ce qui concerne les aéroports, bien que ces derniers soient tous disponibles quelle que soit la version, le nombre de destinations retravaillées à la main pour un rendu photoréaliste va pour sa part varier. La version standard du jeu offre ainsi 30 aéroports, la version deluxe 35, tandis que la premium permet de profiter de 40 destinations. Rappelons que Microsoft Flight Simulator sortira le 18 août sur PC.