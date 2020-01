Microsoft Flight Simulator : un nouveau trailer en 4K rempli de neige pour fêter 2020

On se répète, mais Microsoft Flight Simulator s'annonce comme une claque graphique sans précédent. Aujourd'hui, Asobo fête ce début d'année 2020 avec un tout nouveau trailer qui nous fait découvrir de sublimes panoramas enneigés. Car oui, la météo dynamique (et reproduite en temps réel, qui plus est) sera au menu, et il sera ainsi possible de pouvoir voler en plein blizzard, ce qui s'avère particulièrement compliqué lorsqu'on est aux commandes d'un petit avion dépourvu de systèmes de dégivrage des ailes et des surfaces de contrôle. Quoi qu'il en soit, le jeu continue d'envoyer du pâté au niveau visuel comme vous pouvez le voir sur ce trailer en 4K.