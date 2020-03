Microsoft Flight Simulator : le multijoueur expliqué dans une vidéo de 7 minutes

Asobo Studios vient de nous dévoiler une nouvelle vidéo consacrée à Microsoft Flight Simulator dans lequel Sebastien Wloch (PDG du studio) nous explique comment s'articulera le multijoueur du jeu. Sans surprise, les développeurs ont mis le paquet, et on pu se permettre nombre de features assez hallucinantes grâce à la puissance des serveurs Azure de Microsoft. Tout d'abord, il faut savoir que les données de vols du trafic aérien réel seront automatiquement récupérées par les serveurs qui pourront ainsi simuler à peu près l'intégralité des avions en vol à un instant T. Mieux, si jamais le flux d'infos devait se trouver suspendu, ou si un problème de connexion impactait votre session, l'IA prendra les rênes pour continuer à faire voler les appareils.

Pour plus de réalisme, il sera possible d'opter pour le mode Live Players qui plongera les pilotes dans les conditions réelles de lumière et de météo là où vous volez. Le jeu étant axé réalisme, ce mode de jeu sera d'ailleurs le principal, et impliquera également de faire attention aux autres appareils. Sur ce sujet, si le nombre d'avions modélisé dépendra grandement de votre machine et des réglages graphiques réalisés, sachez que dans un souci d'économie de bande passante, le jeu n'affichera que les 50 appareils contrôlés par les joueurs les plus proches de vous, et ce, dans une limite de 200Km.

Là où les anciens opus se basaient sur une constellation de petits serveurs, Microsoft Flight Simulator va en proposer 3 (Amérique, Europe et Asie), sachant qu'Azure pourra ajouter ou retirer de la puissance en temps réel en fonction de l'activité des joueurs. Pas de souci pour les asociaux, il sera toujours possible de jouer dans son coin via le mode All Players qui permettra de tout paramétrer, de la météo, aux joueurs autorisés. Vous l'avez compris, Flight Simulator va faire plus que nous éclater la rétine, il va aussi s'avérer diablement complet.