Microsoft Flight Simulator : le mode VR sera disponible avant la fin de l'année, les infos

Microsoft a confirmé qu'il serait bel et bien possible de piloter en réalité virtuelle dans Flight Simulator. Le mode VR qui sera ajouté au jeu via une mise à jour gratuite devrait donc arriver avant la fin de l'année. La grande question concerne les périphériques qui seront compatibles. En effet, les premières discussions mentionnaient une exclusivité pour le HP Reverb G2 (qui sortira le 18 août, tout comme le jeu), mais il n'en sera rien. Finalement, tous les casques Microsoft Mixed Reality VR seront donc compatibles, et d'autres modèles devraient rejoindre la liste des périphériques supportés via d'autres updates, ce qui rassurera les possesseurs d'un Rift, d'un Vive ou de l'Index. Rappelons que Microsoft Flight Simulator arrivera le 18 août, et que les précommandes sont déjà ouvertes sur Steam et le Microsoft Store. Pour plus d'infos sur le jeu, on vous suggère d'ailleurs d'aller jeter un oeil sur la preview de la rédaction qui se trouve à cette adresse.