Microsoft Flight Simulator : des nouveaux clips vidéo d'une beauté à couper le souffle

Le niveau de détails est tellement précis qu’il est possible de voler à vue, c’est-à-dire en observant les routes, rivières et autres lacs pour trouver votre chemin, expliquent les développeurs d'Asobo Studio.

, longer la Loire pour découvrir ses nombreux châteaux, vous approcher du Mont Fuji… En plus de vous apprendre à piloter, Microsoft Flight Simulator vous permettra donc de réviser votre géographie."



Puisqu'il s'agit avant tout d'un simulateur de vol, Microsoft Flight Simulator promet de reproduire avec réalisme les mouvements des nuages, la manière dont se forme le brouillard, les particules, la pollution, la pluie (qui disposera de ses propres propriétés physiques), et tout un tas d'autres situations auxquelles sont confrontés les pilotes. Bref, grâce à la puissance du Cloud Azure et les techniques procédurales, les fans peuvent s'attendre à du lourd. Aucune date n'a encore été communiquée, mais la sortie est bel et bien programmée pour 2020 sur PC et Xbox One.



















Microsoft Flight Simulator refait surface à travers des nouveaux clips vidéo fraîchement mis en ligne sur la chaîne YouTube consacrée au jeu. Des séquences qui, toutefois, rappellent que cet opus dévoilé à l'E3 2019 sera d'une beauté sidérante. "Vous pourrez également décider de survoler Paris pour admirer la vue sur la Tour Eiffel et l’Arc de Triomphe