Microsoft Flight Simulator : une nouvelle volée d'images sublimes venues de l'alpha V3

Microsoft Flight Simulator vient de passer en Alpha V3, et pour l'occasion Asobo Studios nous dévoile une nouvelle flopée d'images prises par les joueurs participants au programme Insider. Comme toujours, on ne peut que s'extasier devant la beauté de ces graphismes, et devant le photoréalisme des avions et des installations aéroportuaires. L'alpha devrait passer en version 4 au début du mois de juin, tandis que la version 5 débarquera fin juin. Tout ceci devrait permettre à Microsoft de peaufiner le jeu et de renforcer ses serveurs, juste à temps pour l'ouverture de la beta fermée prévue mi-juillet. Rappelons que Microsoft Flight Simulator sortira en 2020 sans plus de précisions sur PC et Xbox One.