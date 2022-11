Microsoft admet que les exclus PlayStation sont bien meilleures que celles sur Xbox

Structure

of the Competition and Markets Authority) pour expliquer que son concurrent japonais a nettement l'avantage quand il est question d'exclusivités. Microsoft explique en effet que Sony est leader sur le marché depuis deux décennies et qu'il possède les plus grosses exclusivités du marché, et de meilleure qualité. Si le géant américain chante les louages de PlayStation, ce n'est pas juste pour faire briller les souliers de son concurrent, c'est aussi pour rappeler que la perte d'une licence comme Call of Duty n'aura pas un impact si important que Sony veut faire croire.

Dans ce bras de fer incroyable qui oppose Sony et Microsoft pour le rachat d'Activision-Blizzard et la perte de la franchise Call of Duty des plateformes PlayStation, chaque partie use de stratégies et de déclarations pour faire pencher la balance de son côté. Afin de convaincre les différents autorités de régulation, Microsoft a sorti un très long document à destination de la CMA (

Sony a plus d’exclusivités que Microsoft, et la plupart sont de meilleure qualité. Non seulement les jeux exclusifs Sony ont plus de succès que ceux de Microsoft, mais ils reçoivent également de meilleures notes de la part des experts du secteur : le score Metacritic moyen pour les 20 meilleurs jeux exclusifs de Sony en 2021 était de 87/100, contre 80/100 pour Xbox.

En se plaçant comme un simple challenger, Microsoft espère évidemment obtenir les faveurs des membres de l'autorité des marchés et rappeler qu'avec le rachat d'Activision-Blizzard, Xbox pourra alors jouer à armes égales avec Sony Interactive Entertainment. Une technique que Microsoft a déjà usé en révélant les chiffres de ventes de ses Xbox, jusqu'à présent tenus secret, tout en démontrant que là encore, Sony possède un large avantage. Avec une telle puissance de feu, Microsoft estime que Sony ne pourra pas passer perdre son statut de leader à une situation qui l’empêcherait d’être compétitif.